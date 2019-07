SPÖ, Grüne für Kerosinsteuer, FPÖ dagegen und ÖVP bedeckt

Österreichs Parteien sind in der Frage einer Kerosinsteuer uneins. Eine eigene Steuer auf Flugbenzin wird eindeutig von SPÖ und Grünen gefordert, die FPÖ ist dagegen und die NEOS wollen eine CO2-Steuer. Keine Stellungnahme wollte ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Rande seines Israel-Besuchs am Mittwoch abgeben.

SN/APA (Archiv/dpa)/Frank Rumpenhor Kerosinsteuer für europäische Luftfahrtunternehmen?