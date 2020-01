SPÖ will Glücksspiel-Reform in Enquete diskutieren

Die SPÖ will den Glücksspiel-Sektor reformieren und dies parteiübergreifend in einer parlamentarischen Enquete diskutieren. In den kommenden Wochen werde die Partei "weiterreichende Vorschläge" zur Reform des Glücksspiels in Österreich vorlegen, kündigte SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer gegenüber der APA an.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld SPÖ geht es um Spielerschutz und Online-Glücksspiel