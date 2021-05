Spontan ins Gasthaus: Betriebe erhalten vom Bund 3,8 Millionen Gratis-Selbsttests

"Notfallausrüstung" für spontanen Besuch beim Wirt - Teststraßen öffnen auch für Touristen.

3,8 Millionen Stück à 2,50 Euro - macht rund 9,5 Mill. Euro, die der Bund zur Wiedereröffnung in Gratis-Selbsttestkits investiert, die in den Bundesländern in einer Erstauslieferung derzeit an die Betriebe verteilt werden. Anspruch darauf haben laut Tourismusministerium nicht nur die Gastronomie- und Beherbergungsbranche, sondern alle Betriebe, wo - sofern die Besucher nicht genesen oder bereits lang genug geimpft sind - Eintrittstests verlangt werden.

Gedacht sind sie als eine Art "Notfallausrüstung", also etwa wenn Gäste ungetestet ins Wirtshaus ...