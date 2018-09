Sportler leben nach Maß

Die individuelle Anpassung begleitet das moderne Sportlerleben. Nach Skischuhen werden nun auch Wander- und Bergschuhe "gefittet".

Ganz ehrlich: Eine Wohlfühlmassage ist die individuelle Anpassung eines Wanderschuhs nicht. Wenn sich die Luftkissen, in denen die Füße stecken, aufblasen, dann drückt das ordentlich gegen die Wade. So lang, bis es sich anfühlt, als hätte sich da unten alles aufgelöst. Zwei mal drei Minuten gilt es still sitzend in dieser Position zu verharren - mit einem Keil zwischen den Knien, die Füße irgendwie schwebend in riesigen Luft-Füßlingen und einem angeschlossenen Kabelgeflecht, das in einen Kompressor mündet. An die nächste Bergtour denkt man dabei nicht, schon eher an einen Mondspaziergang.