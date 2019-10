Sprit in Österreich in Relation zu Einkommen recht billig

Aus Sicht des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sind die Spritpreise in Österreich im Vergleich zur Höhe der Einkommen so niedrig, dass es keinen Anreiz gibt, weniger Auto zu fahren und so etwas für den Klimaschutz zu tun. Billiger als in Österreich ist Diesel laut einer neuen VCÖ-Analyse kaufkraftbereinigt nur in Luxemburg, Dänemark und Irland. Eurosuper ist in Österreich sogar am drittbilligsten.

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand In Österreich tankt man verhältnismäßig günstig