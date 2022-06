Spritpreise zogen zum langen Wochenende stark an

Zum langen Wochenende hin wurde Tanken deutlich teurer, erst am Feiertag gingen die Preise wieder zurück, zeigt die Spritpreisanalyse des ÖAMTC. Am teuersten war demnach der Tag vor Fronleichnam, an dem auch neue Rekordwerte verzeichnet wurden. Gegenüber dem Mittwoch der Vorwoche stiegen die Preise um 8,9 Cent für den Liter Diesel und 6,5 Cent für den Liter Super. "Somit wurde die Differenz zwischen den beiden Hauptsorten wieder geringer", so der ÖAMTC am Freitag zur APA.

