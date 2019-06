Sommerurlaub in den Bergen ist beliebt wie lang nicht mehr. Selbst in klassischen Wintersportorten wie St. Anton am Arlberg ist der Sommer keine tote Jahreszeit mehr. Zum Vorteil für Gäste wie auch Einheimische.

Der Kontrast ist einzigartig und für das Auge gänzlich neu. Radeln wir wirklich am Arlberg? Oder doch auf Island? Wo sonst wachsen frisches Grün und rosa Blumen am Ufer eines türkisfarbenen, strahlenden Sees, auf dem mitten im Juni Eisschollen treiben? ...