Staatliche Gießkanne befeuert Teuerung: Darum steigt die Inflation in Österreich stärker als in der EU

Wifo-Chef Felbermayr nennt geringere regulatorische Eingriffe in Österreich als Ursache. Auch die hohen Staatszuschüsse hätten die Teuerung angefacht, wenn auch in geringem Ausmaß.

Österreichs Inflationsrate ist im Jänner auf über elf Prozent gestiegen und liegt damit deutlich höher als der EU-Schnitt von 8,5 Prozent. Dazu kommt: Während die EU-Zahlen in den vergangenen Monaten leicht gesunken sind, nahm die Teuerung in Österreich wieder Fahrt auf. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr räumte am Dienstag ein, dass das auch für ihn eine böse Überraschung gewesen sei. Er lieferte dafür drei durchaus bemerkenswerte Begründungen: Erstens stiegen die Preise in Gastronomie und Tourismus deutlich. Und es sei halt Pech, dass ...