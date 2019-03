Stadt Wien will vom Stellenabbau Betroffenen bei Opel helfen

Die Stadt Wien will mit einer Arbeitsstiftung jenen Mitarbeitern helfen, die vom angekündigten Stellenabbau im Opel-Werk betroffen sind. "Wir sind für die Leute da und versuchen, den Standort abzusichern", unterstrich am Dienstag auf APA-Anfrage ein Sprecher von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Unterdessen häuft sich die Kritik am Opel-Eigentümer PSA.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Erneuter Stellenabbau im Opel-Werk angekündigt