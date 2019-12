Städte sehen Rückschlag in EuGH-Urteil zu Airbnb

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Donnerstag die Quartier-Vermittlungsplattform Airbnb als "Dienst der Informationsgesellschaft" eingestuft, also als App-Anbieter und nicht als Immobilienmakler. Das Urteil sei ein "herber Rückschlag für das Bemühen der Städte, klare Regelungen zu schaffen", so Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER In Wien will man Airbnb seit Jahren zur Kooperation bewegen