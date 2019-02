Standortbeirat kostet Steuerzahler laut SPÖ 400.000 Euro

Der im Standortentwicklungsgesetz des Wirtschaftsministerium vorgeschlagene Beirat kostet im Jahr 400.000 Euro, rechnete am Dienstag die SPÖ vor. Stimmt so nicht, so das ÖVP-geführte Ministerium, denn der Beirat arbeitet ehrenamtlich. Es wird zwar eine Geschäftsstelle geben, diese werde aber im Wirtschaftsministerium angesiedelt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Hubert Gorbach ist eines der Mitglieder des Beirats