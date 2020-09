Mit der blitzartigen Einigung auf einen Lohnabschluss haben die Sozialpartner in der Metallindustrie eine überraschende, aber äußerst kluge Entscheidung getroffen.

Ein Lohnabschluss von plus 1,45 Prozent für mehr als 130.000 Beschäftigte in nicht einmal einer Stunde - die Verhandler auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite in der Metallindustrie haben am Donnerstag einen Rekord aufgestellt.

Keine Spur also von der den Sozialpartnern oft vorgeworfenen Behäbigkeit. Im Gegenteil - beide Seiten haben eingesehen, dass heuer keine Zeit ist für die üblichen Rituale. Niemand hätte heuer dafür Verständnis gehabt, dass man sich über Wochen hindurch wechselseitig ausrichtet, dass die Forderungen der Gewerkschaft an ...