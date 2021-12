Wenn Betriebe wegen einer Pandemie gesperrt werden, muss der Staat helfen - so wenig, so kurz und so transparent wie möglich.

Fast zwei Jahre nach Beginn der Coronapandemie sind wieder 150.000 Beschäftigte zur Kurzarbeit angemeldet und schreiben Hoteliers, Gastronomen, Friseure oder Ladenbesitzer wieder mehr Förderanträge als Rechnungen. Die meisten zwar eher missmutig, aber sie sind doch froh, dass es Hilfe vom Staat gibt. Wenn der Staat zur Eindämmung einer Pandemie die Wirtschaft für Wochen oder Monate in künstlichen Tiefschlaf versetzt, muss er den Betrieben zweifelsohne helfen. Und er sollte es schnell tun, sonst geht dem einen oder anderen bald ...