Manchmal überholt die Realität die Inszenierung. In der Metallbranche standen die Zeichen noch am Montag auf Eskalation. In vielen Betrieben war die Belegschaft auf Versammlungen eingestellt und auch stundenweise Warnstreiks waren greifbar nahe. Dass sich die Arbeitgeber davon offiziell unbeeindruckt ...