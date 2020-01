Es ist schon seltsam. Eben noch bezichtigte man die Gäste aus China der Mitschuld am Overtourism. Nun bangt man, dass sie nicht mehr kommen.

Bangen bedeutet so viel wie sich fürchten, sich sorgen oder sich ängstigen. Und das tut man in wirren Zeiten des Coronavirus offenbar über Gebühr. Plötzlich, so scheint es, bangen Tourismusländer auf der ganzen Welt um die chinesischen Touristen. Was so ...