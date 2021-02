Es sind herausfordernde Zeiten. Teile der Wirtschaft liegen am Boden, die Arbeitslosigkeit erreicht Rekordhöhen und auch bei der Bekämpfung der Pandemie läuft nicht alles rund. In einem Bereich der Wirtschaft aber scheinen die Korken zu knallen: Die großen Börsen - von Tokio über New York bis Frankfurt - klettern auf neue Rekordwerte. Was ist da los? Haben sich die Märkte völlig gelöst von der Realwirtschaft?

Zur Beantwortung der Frage muss man sich klarmachen, was Börsen sind. Nämlich Handelsplätze, ...