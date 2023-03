Start in einen heißen Frühling - Gewerkschaft beharrt auf kräftigem Lohnplus

12,9 Prozent Lohnplus soll es für Beschäftigte in der Elektroindustrie geben. Zu viel aus Sicht der Arbeitgeber.

Zweistellige Lohnforderungen in der Metallindustrie, ein Streik der Eisenbahner und der Bierbrauer - das waren nur einige Höhepunkte der traditionellen Herbstlohnrunde, die es diesmal in sich hatte. Jetzt beginnt in anderen wichtigen Industriesparten das große Feilschen um höhere Löhne und Gehälter. Den Auftakt machte am Mittwoch die Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) mit rund 60.000 Beschäftigten.

Einiges spricht dafür, dass es bei der jetzt anlaufenden Frühjahrslohnrunde mindestens so heiß hergehen wird wie im Herbst. Ein erstes konkretes Indiz dafür ...