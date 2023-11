Start-Up-Förderungsgesetz einen Schritt weiter

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) lobt ein Maßnahmenpaket, das die Finanzierung von Start-ups in Österreich "in Anlehnung an internationale Vorbilder wesentlich erleichtert". So wurde, wie auch aus Berichten von "brutkasten" und "Kleine Zeitung" hervorgeht, eine Regierungsvorlage für die sogenannte FlexKap vorgelegt. Es geht um die Schaffung einer eigenen abgabenrechtlichen Begünstigung für Start-Up-Mitarbeiterbeteiligungen. Inkrafttreten soll die Sache mit 1. Jänner 2024.

BILD: SN/APA/DPA/JENS BÜTTNER Start-up-Gemeinschaftsbüro (Symbolfoto)

Die entsprechende Regierungsvorlage zum Start-Up-Förderungsgesetz wurde dem Parlament am Freitag übermittelt - siehe https://go.apa.at/lyMigMUy. In der nächsten Sitzung soll diese zur Abstimmung kommen. Die finalen Verhandlungen zu Streitpunkten im FlexKap-Gesetz sind in einem zentralen Bereich zugunsten der Start-up-Community ausgegangen, schreibt "brutkasten". Die Regierungsvorlage halte die Regelung aus dem Erstentwurf, dass Urkunden zur Anteilsübertragung zukünftig neben Notarinnen auch von Anwälten unterfertigt werden können. Zwischenzeitlich war eine mögliche Regelung ins Spiel gebracht worden, dass Anwaltsurkunden von Richterinnen abgesegnet werden müssen. Das wurde abgewendet. Die Start-up-Community habe sich Erleichterungen durch die somit geringeren Form-Erfordernisse erwartet. Ein weiterer Kernpunkt des FlexKap-Gesetzes ist laut den Medienberichten eine Herabsetzung des Mindeststammkapitals auf 10.000 Euro, die auch für GmbHs gilt (dort waren es bisher formell 35.000 Euro, wobei der niedrigere Satz bei "gründungsprivilegierten" GmbHs bereits länger galt). Damit werde auch die Körperschaftssteuer, die fünf Prozent des Mindeststammkapitals ausmacht, reduziert. Bei Unternehmensanteilen wird die Mindeststammeinlage von 70 Euro auf einen Euro reduziert. Für Unternehmenswertanteile, also jene, die im Rahmen der Mitarbeitendenbeteiligung ausgegeben werden, gilt die Grenze von einem Cent. Der im Mai präsentierte Erstentwurf des Start-up-Pakets hatte noch vorgesehen, dass Mitarbeitende für die neue Beteiligung zumindest drei Jahre im Unternehmen sein müssen, dann sollte eine verpflichtende Mindesthaltedauer von fünf Jahren gelten. Diese Fristen wurden nun auf zwei bzw. drei Jahre verkürzt. Mit den sogenannten "Unternehmenswert-Anteilen" können Mitarbeitende wesentlich einfacher als bisher als Gesellschafternen zu attraktiven Bedingungen am erwarteten Unternehmenserfolg teilhaben, heißt es von Kambis Kohansal Vajargah, WKÖ Head of Start-up-Services: "Dieser Schritt kommt gerade zur rechten Zeit, denn die derzeitige konjunkturelle Lage erfordert jetzt Maßnahmen, um Start-ups und kleine sowie mittlere Unternehmen in Österreich zu stärken, Fachkräfte an Unternehmen zu binden und damit gemeinsam am Unternehmenserfolg zu arbeiten." Lob kam auch von WKÖ-Vizegeneralsekretärin Mariana Kühnel: "Wir hoffen darauf, dass das Gesetz zum 1.1.2024 in Kraft treten kann."