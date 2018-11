Startschuss für Infineons Milliardeninvestition in Villach

In Villach fällt am Samstagnachmittag der Startschuss für eine Milliardeninvestition von Infineon. Der Technologiekonzern errichtet neben der bestehenden Fertigung eine neue 300-Millimeter-Chipfabrik. In den kommenden sechs Jahren sind Investitionen von insgesamt 1,6 Mrd. Euro geplant, 400 neue, hoch qualifizierte Arbeitsplätze sollen entstehen.

SN/APA (Archiv/Eggenberger)/Gert Eg Infineon-Werk in Villach wird ausgebaut