Startup300-Aktien brechen an erstem Handelstag ein

Die Aktien der Startup300 AG sind an ihrem ersten Handelstag an der Wiener Börse deutlich eingebrochen. Aus dem Handel gingen sie bei 9,45 Euro und damit 5,50 Prozent unter dem Ausgabepreis von 10,00 Euro. Insgesamt wurden 37.291 Stück gehandelt, womit die Titel des Linzer Investorennetzwerks der umsatzstärkste Wert im neuen Handelssegment "direct market plus" waren.

Deutlich unspektakulärer verlief der erste Handelstag für die weiteren drei Werte, die an der Wiener Börse im "direct market plus" gestartet sind. Die Aktien des niederösterreichischen Hochbau-Verschalungsunternehmens VST Building, die Titel der Tiroler Tankanlagenfirma Wolftank-Adisa Holding und die Papiere des deutschen Immobilienentwicklers Eyemaxx Real Estate wurden jeweils nicht gehandelt. Da diese drei Werte im Gegensatz zu den Startup300-Aktien nicht fortlaufend gehandelt werden, besteht die nächste Chance auf eine Kursbildung erst wieder bei der Auktion am Dienstag um 13.30 Uhr.

Anzeige

Seit Montag können an der Wiener Börse im Marktsegment "direct market plus", dem neuen Top-Segment für kleine und mittlere Unternehmen, Aktien von acht in- und ausländischen Unternehmen gehandelt werden. Darunter befinden sich auch vier Firmen, die erstmals in Wien gelistet sind. Die restlichen Titel wurden aus dem "mid market" umgeschichtet, der aufgelöst wurde.

Das neue Basis-Marktsegment für KMUs, der "direct market", umfasst zum Handelsstart 23 Unternehmen, die alle zuvor schon im Segment "other securities" gelistet waren. Auch dieses Segment wird mit der Neusegmentierung aufgelöst.

Mit dem KMU-Segment will die Wiener Börse heimischen Unternehmen einen einfachen und kostengünstigen Börsenzugang bieten. "Unser Segment bietet den idealen Startplatz, um sich dann Schritt für Schritt am Kapitalmarkt weiter zu entwickeln", so Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse zum Marktstart, der mit der Börsenglocke eingeläutet wurde.

Quelle: APA