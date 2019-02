Statistik-Chef meldet sich mit offenem Brief zu Wort

Statistik-Austria-Generaldirektor Konrad Pesendorfer ist zwar nicht Mitglied der Projektgruppe, die über interne Reformen berät, er hat aber einige Ideen, was sich verbessern ließe. Die brachte Pesendorfer am Donnerstag via offenen Brief dem Bundeskanzler und dem Präsidium des Nationalrats zur Kenntnis. Kern seiner Vorschläge: Um die Unabhängigkeit der Statistik Austria abzusichern, sollte diese in der Verfassung verankert werden und sie sollte wie der Rechnungshof direkt dem Nationalrat unterstellt werden. Aktuell ist sie eine aus dem Bundesdienst ausgelagerte Anstalt, die dem Bundeskanzleramt zugeordnet ist.