Statt der Traumreise bleibt 40 Maturaklassen in Salzburg nur der Frust

Party rund um die Uhr, Livekonzerte und gratis Alkohol - so eine Maturareise wollen auch Jugendliche zur Zeit kaum. Absagen will der Veranstalter nicht. Stornieren aber kostet. Allein in Salzburg wissen über 40 Klassen nicht, was sie tun sollen.

"Let's make this summer last forever!", verspricht die Homepage. Nicht vergessen werden den Sommer wohl auch der 19-jährige Simon und seine Klassenkollegen. Nach wochenlangem Homeschooling, Zu-Hause-Sitzen und Unsicherheiten rund um die Matura wäre am 3. Juli die lang ersehnte Maturareise ...