Stau am Boden und in der Luft

Das sommerliche Chaos in Europas Luftfahrt hinterlässt Spuren. Gleich zwei Luftfahrtgipfel in Wien und Hamburg suchen nach Auswegen. Dabei gehen die Wogen hoch - nicht nur in der Frage, wie grün Luftfahrt überhaupt sein kann.

SN/222955592 In der Diskussion um grüne Luftfahrt sehen manche bereits rote Linien überschritten.