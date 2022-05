Stehen magere Jahre bevor? Krieg trübt Konjunkturausblick

Österreichs Wirtschaftsleistung wird bis 2026 wegen der Folgen des Ukraine-Krieges jährlich um einen halben Prozentpunkt geringer ausfallen als bisher angenommen.

Seit 24. Februar tobt der Krieg in der Ukraine, und laut Militärexperten könnte er noch sehr lange dauern. Man will sich gar nicht vorstellen, was das für das Land und seine Bevölkerung bedeutet. Es wird auch sehr lange dauern, bis sich die Ukraine wirtschaftlich von der Zerstörung erholt, dafür wird massive Finanzhilfe des Westens nötig sein.

SN/apa Wirtschaftsprognose für Österreich.

Auch im Westen Europas dämpft der Krieg mittelfristig die Konjunkturaussichten, Österreich bleibt davon nicht ausgenommen. Laut ...