Steigende Coronazahlen: Lieber Maske als Stillstand im Tourismus

Die Regierung zögert noch. In ersten Betrieben wird die Maskenpflicht dagegen wieder zum Alltag. Und ausgerechnet der Tourismus spricht sich jetzt für eine allgemeine Pflicht aus.

Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet der Tourismus zeigt sich in Sachen neuer Maskenpflicht willig und gesprächsbereit. Nachdem Ski Amadé mit dem größten Liftverbund des Landes versicherte, mit einer erneuten Maskenpflicht in Skigondeln leben zu können, machen die Hoteliers sogar sanften Druck. Walter Veit, Chef der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), sagt, dass man positiv zur Rückkehr der Maske stehe. Er begründet dies mit der "bereits angespannten Lage". In den Betrieben erkrankten immer öfter Mitarbeiter, was die Personalnot verschärfe. Zudem ...