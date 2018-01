Steinhoff-Tochter Kika/Leiner sichert sich Geld

Die österreichische Möbelkette Kika/Leiner hat sich frisches Geld sichern können. Mitte dieser Woche war Kika/Leiner-Chef Gunnar George dazu zu Verhandlungen in London. "Die Kika/Leiner-Zukunft ist gesichert", teilte die Möbelfirma nun in Wien mit. Es muss aber ein Restrukturierungskurs durchgezogen werden. Details will die Firma erst am Montag in einer Pressekonferenz in Wien nennen.

SN/APA (Symbolbild)/HANS PUNZ Kika/Leiner-Fortbestand gesichert