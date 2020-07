Steirische ams AG hat Osram-Übernahme vollzogen

Der steirische Sensorspezialist ams AG hat am Donnerstag die Übernahme des ebenfalls börsennotierten deutschen Lichtkonzerns Osram Licht AG erfolgreich abgeschlossen. Die Zahlung des Angebotspreises für die bisher angedienten Aktien sei erfolgt, teilte ams am Abend mit. Erst am Montag dieser Woche hatte die EU-Kommission grünes Licht für eine auflagenfreie Akquisition gegeben.

Übernahme von Osram erst vor wenigen Tagen genehmigt