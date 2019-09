Steirische ams stockte Angebot für Osram deutlich auf

In der Bieterschlacht um den bayrischen Lichtkonzern Osram hat die steirische ams nun nachgeschärft. Der Chip- und Sensorhersteller stockte sein Angebot von 38,5 auf 41 Euro je Aktie massiv auf, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab. Das erhöhte Offert gelte aber nur bei Annahme bis zum 1. Oktober, also kommenden Dienstag.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT ams will sich Osram sichern