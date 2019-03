Steirischer Wettcafe-Betreiber Europlay insolvent

Der steirische Sport-Wettcafe-Betreiber Europlay ist mit elf Filialen insolvent, wie der Kreditschützer Creditreform am Freitagnachmittag mitteilte. Über das Vermögen der LBF Handels- und Betriebs GmbH wurde am Freitag am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Als Ursache der Pleite wurde laut Creditreform von der Firma das Verbot des kleinen Glücksspiels angegeben.

Betroffen sind 32 Dienstnehmer und 45 Gläubiger, Passiva von 600.000 Euro stehen Aktiva von nur 30.000 Euro gegenüber. Die Wettcafes wurden an angemieteten Standorten betrieben. Mit dem Verbot des kleinen Glückspiels sei der Firma die Geschäftsgrundlage entzogen worden. Die 1981 gegründete LBF hatte jahrelang Provisionen aus dem Betrieb von bei ihr aufgestellten Spielautomaten erhalten. Nach dem Verbot waren die Umsätze massiv gesunken. Versuche, die Umsatzrückgange durch Automaten mit Geschicklichkeitsspielen abzufangen, scheiterten - auch diese waren von den Behörden untersagt worden. Eine Fortführung ist nicht angestrebt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Grazer Rechtsanwalt Heimo Hofstätter bestellt.