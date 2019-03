Stellenabbau bei Opel in Wien

Die Opel-Fabrik in Wien hat schon bessere Zeiten gesehen. Bereits im Vorjahr wurden 140 Stellen gestrichen. Gerüchte über einen neuerlichen, einschneidenden Jobabbau gab es schon länger. Und nun folgte die nächste Hiobsbotschaft, wonach in der Getriebe- und Motorenfabrik in Aspern bis zu 400 Mitarbeiter - ein Drittel der insgesamt noch 1.200 Beschäftigten - bis zum Jahresende abgebaut werden.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Erneuter Stellenabbau im Opel-Werk angekündigt