Steuerausgleich: Auf Geld zu verzichten kann sich keiner mehr leisten

Die Teuerung macht sich bemerkbar. Mehr Österreicher holen sich zu viel bezahltes Steuergeld früher zurück: Die Anträge bei Arbeitnehmerveranlagungen sind auf Rekordniveau. Wer bis jetzt untätig war, bekommt automatisch Geld.

Egal ob an der Supermarktkassa, der Tankstelle oder auf dem Brief des Stromanbieters: Die Rechnung fällt aktuell in der Regel höher aus. Die hohe Inflation zwingt viele Österreicher und Österreicherinnen dazu, genauer zu kalkulieren. Und zu überlegen, wo noch Geld aufzutreiben ist. Eine einfache Möglichkeit ist die Steuererklärung: Viel mehr Österreicher haben heuer bereits in den ersten Monaten des Jahres ihren Steuerausgleich eingebracht, um das zu viel bezahlte Geld schneller wieder am Konto zu haben. Wie Zahlen des Finanzministeriums zeigen, ...