Steyr fehlt ein Investor,Österreich eine Strategie

Die Arbeiterkammer sieht die Politik bei MAN Steyr zweifach gefordert: kurzfristig als Helfer und langfristig mit einer neuen Industriestrategie.

Am Montag nahmen die MAN-Führung und der Betriebsrat des Werks in Steyr die Verhandlungen über einen Sozialplan auf. Der soll die Bedingungen des Ausscheidens der Mitarbeiter am Standort regeln. Allerdings gehen beide Seiten dabei von unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Der Konzern mit Sitz in München hatte nach der Absage der Belegschaft für das Konzept des Investors Siegfried Wolf angekündigt, die Schließung per Ende 2022 einzuleiten.

Hingegen will Steyr-Betriebsratschef Helmut Emler über einen Sozialplan mit "doppelter Freiwilligkeit" verhandeln. Demnach dürfe ...