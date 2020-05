Stimmung der heimischen Wirtschaft weiter im Keller

Die Stimmung der heimischen Wirtschaft ist nach wie vor im Keller, die Erwartungen sind aber nicht mehr ganz so negativ wie im April, zeigt der Wifo-Konjunkturtest vom Mai. Das Tief zieht sich durch alle Branchen. Die Unternehmen rechnen weiter mehrheitlich mit einer schwierigen Situation in den nächsten Monaten. Am besten sind die Erwartungen noch in der Bauwirtschaft.

SN/APA/BARBARA GINDL Vor allem kleinere Betriebe haben große Probleme