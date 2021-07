Störfaktor Psychologie an der Börse

Oft unterschätzt, manchmal überbewertet - der "menschliche Faktor" spielt eine sehr große Rolle an den Finanzmärkten. Allerdings fast nie zum Vorteil der Anleger. Experten grübeln, wie man das in den Griff bekommen kann.

"Die Börse reagiert gerade einmal zu zehn Prozent auf Fakten. Alles andere ist Psychologie", so lautet ein Bonmot des erfolgreichen Börsespekulanten und Autors André Kostolany (1906-1999). In die gleiche Richtung geht sein Satz "Tendenz ist gleich Liquidität mal Psychologie". Das hieße in letzter Konsequenz, dass Fakten und Zahlen an der Börse so gut wie irrelevant wären. Das ist natürlich maßlos übertrieben. Und doch liegt gerade auch in dieser Übertreibung ein gewisser Wahrheitsgehalt. Börsenkurse sind keine wissenschaftlichen Bewertungen, sie spiegeln die ...