Strabag errichtet Konzernlehrwerkstatt in Ybbs

Der heimische Bauriese Strabag, der in Österreich mehr als 11.000 Mitarbeiter beschäftigt, errichtet nun eine neue Konzernlehrwerkstatt in Ybbs an der Donau (Niederösterreich). Insgesamt fließen 9 Mio. Euro in das Ausbildungszentrum, in dem rund 250 Lehrlinge pro Jahr geschult werden sollen, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab.

SN/APA/ROBERT JAEGER Hans Peter Haselsteiners Baukonzern errichtet ein Ausbildungszentrum