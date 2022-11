Streik! Alle Züge stehen 24 Stunden still

Die Eisenbahner gehen aufs Ganze. Weil ihre Forderung von durchschnittlich 12 bis 13 Prozent mehr Gehalt für alle nicht erfüllt wird, legen sie am heutigen Montag die Arbeit nieder. Die erste Adventwoche startet mit Verkehrschaos.

Hunderttausende fragen sich am Montag, wie sie in die Arbeit kommen. Die Züge stehen still, auf den Straßen drohen noch mehr Staus als sonst im Morgenverkehr. Shuttledienste hatten schon am Sonntagabend nichts mehr zu vergeben.

Denn Österreichs stolze Tradition, Lohnkonflikte stets am Verhandlungstisch zu lösen, erlebt in diesem Advent eine jähe Zäsur. Seit heute Mitternacht fährt in Österreich kein Zug mehr. Betroffen sind Regional-, Fern-, S-Bahnen und Nachtzüge gleichermaßen. Die ÖBB genauso wie die Westbahn ...