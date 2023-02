Streik an deutschen Flughäfen: Wer fliegt, braucht starke Nerven

Sieben deutsche Flughäfen werden am Freitag bestreikt. Fast 300.000 Passagiere sind betroffen. Schlechte Vorzeichen für den Reisesommer.

Es ist ein Megastreik, den es laut Salzburgs Flughafensprecher Alexander Klaus in einem derartigen Ausmaß, dass gleichzeitig sieben deutsche Flughäfen stillstehen, seit den 1980er-Jahren nicht mehr gegeben hat. "Es ist einer der stärksten Eingriffe in den Flugverkehr seit Jahrzehnten", betont Klaus. "Es ist für alle ein Ärgernis."

Just dieses Wochenende ist am Salzburg Airport das reisestärkste in der laufenden Wintersaison. Allein am Samstag stehen 104 Landungen auf dem Plan. Glücklicherweise, so Klaus, seien es im Zuge der Rückreisewelle ...