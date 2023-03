Streik stoppt Bahn- und Flugverkehr in Deutschland - was das für Österreich bedeutet

Hunderte Verbindungen fallen aus. ÖBB und Airlines empfehlen Verzicht auf Reisen und gute Vorinformation.

Der breit angelegte landesweite Warnstreik in Deutschland am Montag (von 0.00 bis 24.00 Uhr) betrifft auch Verbindungen nach und in Österreich massiv, sowohl auf der Schiene als auch in der Luft. Zugverbindungen von und nach Deutschland fallen entweder vollständig aus oder sie werden kurz geführt, teilten die ÖBB im Vorfeld mit. Unter anderem sind alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck betroffen. Alle Railjet- und Railjet-Express-Verbindungen (RJ und RJX), die planmäßig über das Deutsche Eck fahren, enden und beginnen beim Salzburger ...