Streit der Fahrdienste : Taxi vs. Uber

Trotz Gleichstellung geht die Auseinandersetzung unvermindert weiter. Die Taxis beklagen Preisdumping durch die Konkurrenz, Uber und Bolt sehen sich durch unnötiges Prüfen von Ortskenntnissen schikaniert. Alle hoffen auf neue Regeln ab 2022.

Anfang 2021 trat die Neufassung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes (GelverkG) in Kraft. Eigentlich sollte sie den jahrelangen Konflikt zwischen Taxis und neuen technologiebasierten Vermittlungsplattformen wie Uber, Bolt & Co aus der Welt schaffen, indem sie alle Anbieter einander rechtlich gleichstellte. Aber fast ein Jahr nach Einführung der Gesetzesänderung herrscht in der Branche erst recht wieder Unmut. Freilich aus unterschiedlichen Gründen. Die Vermittlungsplattformen wie Uber & Co empfinden die vorgeschriebenen Lenkerprüfungen als schikanös, während Vertreter der Taxibranche vor allem in Wien eine Fortsetzung ...