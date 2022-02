Streit um Herkunftskennzeichnung und Gastro-Coronahilfen

Die Nachfolgeinitiative des Tierschutzvolksbegehrens will Coronahilfen für Gastronomie und Hotellerie an mehr Transparenz im Sinne der Herkunftskennzeichnung koppeln. Die Initiative oekoreich wirft der WKÖ und den ÖVP-Ministerinnen Elisabeth Köstinger (Landwirtschaft/Tourismus) und Margarete Schramböck (Wirtschaft) vor, eine Pflicht-Herkunftskennzeichnung in der Gastro zu blockieren. Die Wirtschaftskammer NÖ will indes Coronakredite in nicht rückführbare Zuschüsse wandeln.

Es werde blockiert, obwohl Konsumenten und Konsumentinnen, Bauern und Händler mehr Transparenz wünschten, kritisierte Initiative-Sprecher Sebastian Bohrn-Mena am Montag in einer Aussendung. Zuvor hatte der Gastrospartenobmann in der Wirtschaftskammer (WKÖ), Mario Pulker gegenüber dem ORF-Niederösterreich gewarnt, dass sich die bevorstehende Rückzahlung der Coronavirus-Kredite durch die Gastronomie schwierig gestalten könnte. Grund dafür sei, dass die Branche so stark von den Corona-Einschränkungen betroffen (gewesen) sei.

Es geht um auf fünf Jahre angelegte Corona-Überbrückungskredite für die Betriebe, um Kosten der Krise abzufedern. In den ersten beiden Jahren laufen diese tilgungsfrei. Dann muss der Kredit innerhalb von weiteren drei Jahren abbezahlt werden.

Österreichweit flossen laut ORF-Niederösterreich unter Berufung auf die WKÖ bisher 1,1 Mrd. Euro in Form von Krediten in die Gastronomie- und Tourismusbranche. Alleine seit November verzeichne man in der Branche aber ein monatliches Umsatzminus von 60 Prozent, so Pulker. "Das geht sich nicht aus. Man kann diese Überbrückungskredite in einem Zeitraum von fünf Jahren nicht zurückführen", betont er.

Besonders gefährlich sei die Situation für etwa ein Drittel der kreditbeziehenden Unternehmen in der Branche. Sie würden derzeit über ein negatives Eigenkapital verfügen. "In letzter Konsequenz würde das Insolvenzen bedeuten", sagt der Branchenobmann.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich appelliert daher an die Politik, die Kredite in nicht rückführbare Zuschüsse umzuwandeln. "Wenn man sich anschaut, wie hoch die Hilfen waren, die man schon ausgeschüttet hat, und wie viel Geld man fürs Testen ausgibt - da wäre der Erlass der Kredite für Gastronomie und Tourismus schon eine große Unterstützung und vermutlich auch möglich", so Pulker. Helfen würde aber auch eine mehrjährige Verlängerung der Laufzeit der Kredite und des tilgungsfreien Zeitraums.

"Man will in der Not unser Steuergeld, aber man will uns nicht sagen, was man auf den Tisch stellt?", kritisierte Bohrn-Mena. "Man will die Herkunft von Fleisch und Eiern nicht offenlegen, aber man will, dass wir unser hart erarbeitetes Geld quasi herschenken?" Diese Haltung sei "nicht nur realitätsfern, sondern schadet auch dem Ruf der vielen tollen Betriebe in Gastronomie und Hotellerie, die den Eiertanz um die Transparenz langsam satthaben." Die Wirtschaftskammer müsse ihre Blockade aufgeben.

Die Kennzeichnung der Herkunft von Lebensmitteln in Handel, Gastronomie und Großküchen war die zentrale Forderung des Tierschutzvolksbegehrens, das von 416.000 Menschen unterschrieben wurde.