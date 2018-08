Streit um Kaffee: "Coffee to go" ab September auch in Trafiken erhältlich

Trafikanten in ganz Österreich dürfen ab Anfang September auch "Coffee to go" verkaufen. Die Erlaubnis umfasst neben Kaffee auch andere Heißgetränke zum Mitnehmen, bestätigte Andreas Schiefer, Trafikanten-Obmann in der Wiener Wirtschaftskammer, der APA am Donnerstag einen Bericht von Radio Wien. Die Kaffeehäuser sind alles andere als begeistert.

SN/APA (AFP/GETTY)/SPENCER PLATT Ab Herbst kann man in Trafiken Heißgetränke kaufen