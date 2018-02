Streit zwischen Arbeiter- und Wirtschaftskammer in OÖ

Im Fall von zwölf Arbeitnehmern, die sich laut oö. Wirtschaftskammer (WK) aus Protest gegen Überstunden gleichzeitig krankgemeldet haben sollen, wirft die Arbeiterkammer (AK) der WK nun das Verschweigen wesentlicher Fakten und Falschinformation vor. Sie solle "die unwahren und rufschädigenden Behauptungen" zurücknehmen. Die WK wiederum forderte von der AK die Rücknahme dieser Anschuldigung.

Laut WK seien die zwölf Mitarbeiter eines oö. Unternehmens nach Diskussionen um angeordnete Überstunden gleichzeitig und offenbar abgesprochen für zwei bis fünf Monate in den Krankenstand gegangen. Das sei "unwahr", konterte der stellvertretende AK-Direktor Franz Molterer am Mittwoch. Richtig sei vielmehr, dass zwölf Mitarbeiter "während einer Zeitspanne von zwei Monaten einen Krankenstand angetreten haben". Es gebe dafür "unterschiedliche Diagnosen verschiedener Ärzte" und in einigen Fällen sogar Vorerkrankungen, so Molterer.

Die AK bezichtigt die WK zudem, schon seit "zwei Jahren von den Vorwürfen über untragbare Zustände in der Firma" zu wissen, denn damals sei sie durch ein anonymes Schreiben darauf hingewiesen worden. Zuletzt hatten ehemalige Mitarbeiter auch gegenüber Medien die Arbeitsbedingungen angeprangert. Die Rede war u.a. von großem Druck auf die Belegschaft und, "dass Kollegen nach zehn Stunden Arbeit ausgestempelt haben, um danach weiterzuarbeiten".

Im Zentrum der AK-Kritik steht der Leiter der Abteilung für Sozial- und Rechtspolitik in der WK OÖ, Erhard Prugger. Es sei "ungeheuerlich, dass Herr Prugger mit Verdrehungen und Auslassungen politisches Kleingeld zu münzen versucht", so Molterer. "Noch dazu ist es nicht das erste Mal: Schon in früheren Fällen hat er Beschäftigte fälschlicherweise des Krankenstandmissbrauchs bezichtigt, um bestimmte politische Ziele zu erreichen", so der stellvertretende AK-Direktor.

In einer schriftlichen Stellungnahme reagierte die WK OÖ ihrerseits mit Vorwürfen: So ortet WK OÖ-Direktor Walter Bremberger einen "Tiefpunkt in der Geschichte der oberösterreichischen Arbeitnehmervertretung". Er fordere Molterer auf, "diese Vorwürfe unverzüglich öffentlich zurückzunehmen". Der Betriebsratsobmann der WK OÖ, Gerhard Stallinger, verteidigte Prugger als "genau recherchierenden und gewissenhaften Juristen".

