Strenge Vorgaben steigern Luftgüte

Hielte die Autoindustrie ihre Werbeversprechen ein, hätte Österreich laut Umweltbundesamt kein Problem mit Luftschadstoffen. Graz will jetzt handeln.

Im Auftrag der Stadt Wien hat das Umweltbundesamt die erste Vergleichsrechnung zur Luftbelastung durch den Straßenverkehr gemacht. Die Ausgangsfrage: Was wäre, wenn die Autos so wenig Feinstaub und Schadstoffe wie Stickstoffdioxid (und auch das Treibhausgas CO 2 ) ausstoßen würden, wie in den Zulassungspapieren und der Werbung angegeben wird? Dass dem nicht so ist, wissen wir spätestens seit dem Dieselskandal.

"Das Ergebnis ist eindeutig", erläutert Jürgen Schneider, Luftgüteexperte des Umweltbundesamts (UBA). "Bei Einhaltung der Typprüfungsgrenzwerte auch im Realbetrieb lägen die Messwerte an keiner Wiener Messstelle über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter - er wäre sogar deutlich unterschritten worden." Bei dem am stärksten belasteten Messpunkt (Hietzinger Kai, Westeinfahrt) hätte der Jahresmittelwert 30 statt 47 µg/m33 betragen - um ein Drittel weniger. Die Bundeshauptstadt hätte kein Problem mehr, die Grenzwerte der EU einzuhalten - laut der Berechnung des UBA wäre das bereits seit 2012 der Fall gewesen, wenn es die extremen Abweichungen im Echtbetrieb nicht gäbe.

Es wurden aktuelle Abgasmessungen unter realen Fahrbedingungen mit den Werten bei der Typenzulassung verglichen. Das wurde auf den gesamten Fahrzeugbestand in Wien mit den unterschiedlichen Schadstoffklassen für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und Lkw hochgerechnet.

Lassen sich die Wiener Ergebnisse auf andere Regionen, etwa Autobahnabschnitte mit "Luft-Hunderter", übertragen? Schneider: "Vielleicht nicht in allen Details, aber in der Tendenz wäre das sicher nicht anders." Flexible Tempolimits müssten also weniger oft gelten, wenn die Autos sauberer wären.

Schneider betonte, die Studie zeige auch eine positive Entwicklung auf: Denn durch den strengeren Prüfzyklus WLTP, der wegen des Dieselskandals in der EU beschleunigt eingeführt wurde (für Autos, die ab 1. September 2018 zugelassen werden), und die dann ebenfalls vorgeschriebenen Messungen im realen Fahrbetrieb werde sich die Situation verbessern. Laut UBA wird Wien spätestens 2021 die Grenzwerte einhalten. Das ist Balsam für die Autobranche, es zeigt aber auch, dass strenge Vorgaben der Umwelt nützen. Die Autoimporteure wiesen bereits darauf hin, dass der strengere Prüfzyklus "teilweise zu deutlich höheren Verbrauchsangaben" führen könne.

Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat nun auf Basis der UBA-Studie den immer wieder vom grünen Koalitionspartner forcierten Fahrverboten für schadstoffreiche Autos eine endgültige Absage erteilt. Die Autofahrerclubs ARBÖ und ÖAMTC begrüßten das.

In der Stadt Graz, die seit Jahren als "Feinstaub-Hauptstadt Österreichs" gilt, ist zurzeit eine Arbeitsgruppe mit dem Thema Fahrverbot befasst. Konkret werden zwei Modelle geprüft, ein Citymaut-Modell sowie die Einführung eines autofreien Tages pro Woche. Umweltstadträtin Tina Wirnsberger von den Grünen präferiert ebenso wie Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) den autofreien Tag. Konkret sollen - wie einst 1974 - Pickerl mit dem Kürzel eines Wochentags auf die Windschutzscheibe geklebt werden. "Eine leicht umsetzbare Maßnahme, die auch effektiv ist: Der Schadstoffausstoß würde sich in Graz um rund zehn Prozent verringern", betont Wirnsberger.

Graz war 2017 wieder österreichweiter Spitzenreiter mit 54 Überschreitungstagen in Don Bosco. Die EU erlaubt höhere Werte an 35 Tagen, das heimische Immissionsschutzgesetz-Luft nur 25 Tage im Jahr. Heuer gab es bereits elf solche Überschreitungstage.

Verkehrsstadträtin Elke Kahr will in den Wintermonaten Gratis-Öffis in der Uhrturmstadt anbieten. "Es darf angesichts der dicken Luft in der Stadt keine Denkverbote geben", erklärt sie. Beispiele aus anderen Städten hätten gezeigt, dass bei einem derartigen Angebot viele Menschen dauerhaft umsteigen würden. Freilich müsste auch das Angebot des öffentlichen Verkehrs verbessert werden. Unklar ist, ob die von der Arbeitsgruppe empfohlenen Maßnahmen dann auch von der schwarz-blauen Koalition im Grazer Rathaus umgesetzt werden.

Für Beschränkungen beim Verkehr sind in Österreich die Länder zuständig

Für die Luftgüte gibt es unterschiedliche Grenzwerte. Beim Feinstaub lassen die EU und das österreichische Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m33) zu. Laut EU sind pro Jahr 35 Tagesmittelwerte über

50 µg/m33 erlaubt, Österreich ist mit 25 Tagen strenger. Bei Stickstoffdioxid (NO 2 ) gilt laut EU-Luftqualitätsrichtlinie ein Jahresmittelwert von 40 µg/m33, laut IG-L nur 35 µg/m33. Über den Grenzwerten gilt die Luft als gesundheitsgefährdend für Menschen. Die Feinstaubwerte sinken schneller als jene für Stickoxid.