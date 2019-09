"Strom muss billiger werden"

Die Dekarbonisierung gelinge nur mit günstigem "grünen Strom", sagt voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner. Die Kosten für CO2-Zertifikate sollten teilweise kompensiert werden.

Herbert Eibensteiner, der seit 3. Juli an der Spitze von voestalpine steht, will die Anstrengungen für den Klimaschutz noch verstärken. In den vergangenen zehn Jahren habe man 2,3 Mrd. Euro in entsprechende Maßnahmen gesteckt, wenn man künftig in neue Technologien investiere, "wird eine Verdoppelung nicht ausreichen", sagte er am Dienstag vor Journalisten.

Der Vorstandschef des Stahl- und Technologiekonzerns sieht allerdings auch die Politik gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Die Dekarbonisierung der Wirtschaft hänge davon ab, dass "grüner Strom" in ausreichender Menge und zu einem Preis vorhanden ist, der den Einsatz wirtschaftlich sinnvoll macht. Laut Eibensteiner muss man sich von der Vorstellung verabschieden, "dass Strom aus erneuerbaren Energien immer teurer werden muss". Zudem müssten die Rahmenbedingungen für entsprechend ausgelegte Stromnetze geschaffen werden.

Beim Thema Strom formuliert er auch einen konkreten Wunsch an die Politik. Die EU habe seinerzeit bei Einführung des Emissionszertifikatehandels ETS die Möglichkeit geschaffen, dass ein Teil der Kosten von der Politik über Reduktionen beim Strompreis kompensiert wird. In elf EU-Ländern gebe es diesen Ausgleich schon, in Polen und Tschechien ab 2021, sagte Eibensteiner. Er könne sich eine Refundierung von 20 bis 40 Mill. Euro vorstellen, voestalpine gibt derzeit 100 Mill. Euro für CO 2 -Zertifikate im Jahr aus. Die rückgeführten Mittel würden wieder in Maßnahmen zur Vermeidung von CO 2 investiert. Man bekenne sich voll zu den Zielen, die CO 2 -Emission bis 2030 um 43 und bis 2050 um 80 Prozent (im Vergleich zu 2005) zu reduzieren. Mit einem Anteil von rund zehn Prozent ist voestalpine größter einzelner CO 2 -Emittent in Österreich.

Das Potenzial zur Senkung des CO 2 -Ausstoßes sei allerdings in der Stahlerzeugung derzeit fast ausgeschöpft, sagt Eibensteiner. Eine echte "Break-through-Technologie gebe es noch nicht, Wasserstoff könne es eventuell sein, aber nicht vor 2030 oder 2035. Am Hochofen führe vorerst nichts vorbei, eine Zwischenlösung werde möglicherweise die Elektroschmelze sein.

Konfrontiert mit Aussagen von ÖVP-Chef Sebastian Kurz im ORF-"Sommergespräch", wonach voestalpine gezwungen sein könnte, nach Polen abzuwandern, würde man die Standards für den Klimaschutz hochschrauben, sagte Eibensteiner: "Es gab nie Pläne, nach Polen abzuwandern und es gibt keine." Sehr wohl wünscht sich Eibensteiner aber von der Politik insofern Unterstützung, als der Erhalt der Industrie gleichrangig mit dem Klimaschutz sein sollte. Daher müsse es langfristig kalkulierbare Rahmenbedingungen und ein attraktives Umfeld für Investitionen geben.