Strom soll vom Dach kommen

Künftig können Nachbarn, Vereine und Siedlungen Strom gemeinsam erzeugen und verbrauchen. Das und mehr Fördergeld sollen den Ökostromausbau ankurbeln. Doch auch der Widerstand wächst.

Im Klima- und Umweltministerium rufen derzeit auffallend viele Bürgermeister an, aber auch einfache Hausbesitzer oder Siedlungsgenossenschaften: Wie denn das so funktioniere mit den Energiegemeinschaften, die Sonnenstrom gemeinsam erzeugen, verbrauchen oder vermarkten können, wollen sie wissen. Noch werden sie vertröstet. Denn die notwendige Gesetzesbasis - der kürzlich von Klimaministerin Leonore Gewessler präsentierte Entwurf des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) - muss erst beschlossen werden. Wegen der dafür im Parlament notwendigen Zweidrittelmehrheit kann das noch dauern. Sobald es so weit sei, werde es aber Beratung ...