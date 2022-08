Strom und Gas: In Wien und Niederösterreich wird Energie wieder teurer

Rekordpreise bei Strom und Gas im Großhandel bringen manche Energieversorger unter Druck. Wien und Niederösterreich reagieren. Das Burgenland wartet noch ab.

Die nächste Welle von Energiepreiserhöhungen rollt an: In Ostösterreich erhöht die Energieallianz Austria (EAA) - die Vertriebsgemeinschaft von Wien Energie, EVN (Niederösterreich) und Burgenland Energie - per 1. September die Preise für Strom und Gas. In Wien und Niederösterreich steigen für den durchschnittlichen Haushalt mit 3500 Kilowattstunden (kWh) Jahresverbrauch die monatlichen Stromkosten um 57 Euro oder 85 Prozent, bei Gas (15.000 kWh) um 108 Euro oder 97 Prozent (inkl. Umsatzsteuer). Im Burgenland bleiben die Preise vorerst unverändert.

Die Preiserhöhung müsse wegen der "dramatischen Preisanstiege" vorgezogen werden, betonte die Energieallianz am Mittwoch. Ursprünglich sollte die Erhöhung zum Jahreswechsel 2023 stattfinden. Die Großhandelspreise - abgebildet im Österreichischen Strompreisindex - hätten sich binnen Jahresfrist verdreieinhalbfacht, bei Gas betrage der Anstieg mehr als 300 Prozent, argumentiert die EAA.

Das schlägt nach und nach auf die Geschäftsgebarung einiger Versorger durch: Die zu 51 Prozent in Landesbesitz befindliche börsenotierte EVN hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs operativ um 20 Prozent weniger verdient, unter dem Strich 28 Prozent weniger. Ohne Preiserhöhungen sei das auf Dauer nicht machbar, so Sprecher Stefan Zach, weil parallel dazu massiv in Netze und Erneuerbare investiert werden müsse. Die EVN produziert in Österreich rund 40 Prozent selbst. Der große Rest muss zu Marktpreisen zugekauft werden - und die befinden sich derzeit auf neuen absoluten Rekordhöhen.

Bei der zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt befindlichen Wien Energie kommt dazu die massive Abhängigkeit von Erdgas zur Wärme- und Stromerzeugung. Gas ist ebenfalls so teuer wie nie. Zahlen gibt der städtische Versorger unterjährig nicht bekannt, der finanzielle Druck sei aber groß, heißt es.

Die Burgenland Energie kann nach Angaben von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) die Preiskapriolen abfedern. Er fordert aber erneut einen bundesweiten Preisdeckel. Der Landesversorger profitiert von seiner günstigen Windstromproduktion, die 50 Prozent des Verbrauchs abdeckt.

Sowohl Wien Energie als auch EVN versuchen, die Steigerungen mit Bindungs- und Treueaktionen abzufedern. Nicht betroffen von den Erhöhungen sind Kunden mit Preisgarantie bzw. solche mit sogenannten Float-Tarifen, die ohnehin parallel zum Großhandel steigen. In Niederösterreich haben etwa 50 Prozent der Kunden klassische Tarife. Für sie gebe es einen Rabatt, wenn sie beispielsweise auf E-Mail-Rechnung umsteigen oder auf Bankeinzug. Mit 1. September tritt in dem Bundesland zudem eine Strompreisbremse für alle Haushalte in Kraft, wie sie auch auf Bundesebene kommen soll: Ein Teil des Grundverbrauchs wird vom Land subventioniert.

Künftig wird die Energieallianz die Preise zwei Mal pro Jahr anpassen, zum 1. April und zum 1. Oktober. Die aktuellen Entwicklungen zeigten, dass ein Jahr ein sehr langer Zeitraum sein könne, sagt Zach. Die übrigen Bundesländer drehen - noch - nicht wieder an der Preisschraube. Die Salzburg AG wird nach der Erhöhung der Strom- und Gaspreise im April und jener für Fernwärme ab September "jedenfalls bis Jahresende" nichts ändern, sagt Sprecherin Karin Strobl. Bei Neukunden (nur 3600 im Jahr) sei nichts geplant und auch nichts ausgeschlossen.

Kritik kam am Mittwoch von den Oppostionsparteien und der Arbeiterkammer Wien. "Wir fordern die Unternehmen dringend auf, von übereilten Preiserhöhungen Abstand zu nehmen", so AK-Präsidentin Renate Anderl.