Strom wird nach Markttrennung von Deutschland teurer

Am Montag, dem 1. Oktober, tritt die Strompreiszonentrennung zwischen Deutschland und Österreich in Kraft. Bei der ersten Auktion für die eigene österreichische Preiszone auf dem Spotmarkt der EPEX in Paris am Sonntag lagen die Preise im Durchschnitt in Österreich um 1,94 Euro bzw. 3,2 Prozent über den Preisen in Deutschland, so die Energieagentur in einer Aussendung.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Die Strompreise könnten sich erhöhen