Stromsektor will nicht der Schwarze Peter sein

E-Control und Wettbewerbsbehörde sehen Auffälligkeiten in den Energiemärkten. Die Versorger wehren sich.

Österreichs Elektrizitätswirtschaft fühlt sich ungerecht behandelt. Seit die Energiepreise im Vorfeld des russischen Überfalls auf die Ukraine zu steigen begannen, sind die Stromversorger als Krisengewinnler und Hauptschuldige an der hohen Inflation unter politischem und öffentlichem Dauerbeschuss. "Diesen Schwarzen Peter nehmen wir nicht an", sagte Barbara Schmid, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, am Dienstag.

Der Branchenverband legte dazu Daten vor, die zeigen, dass Gas und Strom mittlerweile nur noch wenig zur Teuerung beitragen und die Haushaltsstromtarife voriges Jahr im Durchschnitt ...