Stromtankstelle: Erste "Ultra"-Schnellladestation in Wien

Was für Autos mit Verbrennungsmotor der Normalfall ist, geht nun auch beim Strombetrieb - Tanken in wenigen Minuten. Allerdings ist das entsprechende Netz noch nicht sehr dicht: In Wien wurde am Mittwoch die erste "Ultra"-Schnellladestation des Landes eröffnet.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE E-Zapfhahn: Neues Projekt in Wien