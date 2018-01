Studie: Jedes zweite Unternehmen plant Robotereinsatz

Jedes zweite Unternehmen plant laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte eine verstärkte Automatisierung durch Roboter. Bis 2020 werden 72 Prozent auf Robotik setzen. In Roboter investiert haben die befragten Unternehmen bereits durchschnittlich 3,5 Mio. Dollar (2,82 Mio. Euro). 78 Prozent planen in den kommenden drei Jahren eine Steigerung der Ausgaben in diesem Bereich.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Roboter versprechen Produktivitätssteigerungen